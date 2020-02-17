Туляки смогут задать вопрос Владимиру Цветаеву
19 февраля певец Владимир Цветаев ответит на вопросы читателей "Комсомольской Правды"
Туляки смогут задать вопрос Владимиру ЦветаевуФото: Алексей ФОКИН
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В среду, 19 февраля 2020 года, знаменитый певец проведёт прямую линию в редакции газеты "Комсомольская правда в Туле " и ответит на все интересующие вопросы наших читателей. Вопросы могут быть совершенно любые, Владимир готов к общению на любую тематику.
Позвонить Владимиру Цветаеву туляки смогут в среду, 19 февраля, с 15:00 до 16:00 по тел. (4872) 50-12-77.
Также можно заранее присылать свои вопросы по электронной почте: kp@tula-pressa.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU