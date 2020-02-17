Туляки смогут задать вопрос Владимиру Цветаеву

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:52:46+03:00

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В среду, 19 февраля 2020 года, знаменитый певец проведёт прямую линию в редакции газеты "Комсомольская правда в Туле " и ответит на все интересующие вопросы наших читателей. Вопросы могут быть совершенно любые, Владимир готов к общению на любую тематику.

Позвонить Владимиру Цветаеву туляки смогут в среду, 19 февраля, с 15:00 до 16:00 по тел. (4872) 50-12-77.

Также можно заранее присылать свои вопросы по электронной почте: kp@tula-pressa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU