2020-02-17T14:43:36+03:00
Происшествия

В Туле на улице Пузакова было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями

По предварительной информации, мужчину лишили жизни в ходе "застольного конфликта"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на улице Пузакова было найдено тело мужчины с ножевыми ранениямиВ Туле на улице Пузакова было найдено тело мужчины с ножевыми ранениямиФото: Алексей ФОКИН
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Как стало известно местным СМИ, сегодня утром 17 февраля, в доме № 19 по улице Пузакова произошла смертельная поножовщина.

По предварительной информации, в квартире произошла ссора между двумя мужчинами. Есть версия, что в ходе «посиделок» мужчины употребляли алкогольную продукцию. Потом, мужчины что-то не поделили и между ними завязалась драка. Один из буянов в порыве гнева взял нож и лишил жизни своего противника.

Есть информация, что на данный момент подозреваемого задержала полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности о произошедшем устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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