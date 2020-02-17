В Туле на улице Пузакова было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями
Как стало известно местным СМИ, сегодня утром 17 февраля, в доме № 19 по улице Пузакова произошла смертельная поножовщина.
По предварительной информации, в квартире произошла ссора между двумя мужчинами. Есть версия, что в ходе «посиделок» мужчины употребляли алкогольную продукцию. Потом, мужчины что-то не поделили и между ними завязалась драка. Один из буянов в порыве гнева взял нож и лишил жизни своего противника.
Есть информация, что на данный момент подозреваемого задержала полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности о произошедшем устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU