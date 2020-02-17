2020-02-17T14:29:28+03:00
Общество

В Туле ушла из жизни Почетный гражданин города Эльвира Герасина

Прощание с усопшей состоится 18 февраля в 10.30
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле ушла из жизни Почетный гражданин города Эльвира ГерасинаВ Туле ушла из жизни Почетный гражданин города Эльвира ГерасинаФото: материалы пресс-служб
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Вчера, 16 февраля, Тула попрощалась с почётным жителем города Эльвирой Герасиной, которая ушла из жизни в 82 года. Женщина посвятила здравоохранению в регионе более 40 лет.

Уроженка Саратовской области приехала в Тульскую область и именно здесь начала здесь свою трудовую деятельность. Эльвира Герасина работала медсестрой в здравпункте Липковской больницы, а в 1960-х годах уехала в Казахстане осваивать целину. Однако, уже через 20 лет женщина снова вернулась в Тулу и продолжила работать фельдшером. Общий стаж её трудовой деятельности составил более 40 лет. Также, помимо профессиональных заслуг, была активным общественным деятелем : была председателем Совета фельдшеров Ефремовского района Тульской области, председателем Красного Креста, председателем профсоюзного комитета, заместителем председателя Женсовета. Избиралась депутатом районного, областного Совета народных депутатов, делегатом 1 и 2 съезда Союза Пенсионеров России.

За свою жизнь женщина заслужила звание «Ветеран труда», была награждена медалью «За освоение целинных земель», юбилейной медалью «За доблестный труд», нагрудными знаками «Ударник коммунистического труда», «Отличник здравоохранения», «Отличник санитарной обороны СССР», занесена в книгу «Женщины Тульского края». В 2008 Эльвире Герасиной было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Прощание с Эльвирой Александровной Герасиной состоится 18 февраля в 10.30 в траурном зале по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д.7/1. После этого в 12.00 Эльвиру Герасину похоронят на первом городском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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