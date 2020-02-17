17 Февр. 2020 2020-02-17T14:00:59+03:00

18 февраля в Туле начнется программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт» Фото: материалы пресс-служб

Открытые лекции состоятся в «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого

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18 февраля в Туле начнется бесплатная двухнедельная образовательная программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт»

Открытые лекции состоятся в «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, проспект Ленина, дом 125, 4 корп., 2 этаж).

Темы занятий:

• «Формула бизнеса. Основа основ» (18 февраля в 10:00)

• «Маркетинг и упаковка бизнеса» (20 февраля в 10:00)

• «Продажи и переговоры» (25 февраля в 10:00)

• «Как привлечь ресурсы в бизнес. Защита проектов и награждение» (27 февраля в 10:00)

Участие в проекте бесплатное. По окончанию обучения каждому участнику выдается сертификат о прохождении Школы бизнеса. Организатор – Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в проекте: school.dasreda.ru/biz71_start.

Внимание! Количество мест ограничено.

*Проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU