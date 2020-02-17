18 февраля в Туле начнется программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт»
18 февраля в Туле начнется бесплатная двухнедельная образовательная программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт»
Открытые лекции состоятся в «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, проспект Ленина, дом 125, 4 корп., 2 этаж).
Темы занятий:
• «Формула бизнеса. Основа основ» (18 февраля в 10:00)
• «Маркетинг и упаковка бизнеса» (20 февраля в 10:00)
• «Продажи и переговоры» (25 февраля в 10:00)
• «Как привлечь ресурсы в бизнес. Защита проектов и награждение» (27 февраля в 10:00)
Участие в проекте бесплатное. По окончанию обучения каждому участнику выдается сертификат о прохождении Школы бизнеса. Организатор – Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.
Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в проекте: school.dasreda.ru/biz71_start.
Внимание! Количество мест ограничено.
*Проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ИСТОЧНИК KP.RU