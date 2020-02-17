17 Февр. 2020 2020-02-17T12:32:23+03:00

"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 марта Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу, 14 февраля, в Туле открылась выставка с необычным названием «Передаём за проезд». Настоящий «транспортный» антураж создал для жителей и гостей города Тульский краеведческом музей .

"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 мартаФото: Алексей ФОКИН

Для посетителей организаторы выставка представили фотографии, документы, макеты депо, кассы, трамваев и прочие необычные экспонаты.

Выставка открыта для всех желающих до 27 мая 2020 года.

"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 мартаФото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU