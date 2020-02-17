"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 марта
В минувшую пятницу, 14 февраля, в Туле открылась выставка с необычным названием «Передаём за проезд». Настоящий «транспортный» антураж создал для жителей и гостей города Тульский краеведческом музей .
"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 мартаФото: Алексей ФОКИН
Для посетителей организаторы выставка представили фотографии, документы, макеты депо, кассы, трамваев и прочие необычные экспонаты.
Выставка открыта для всех желающих до 27 мая 2020 года.
"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 мартаФото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU