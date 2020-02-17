2020-02-17T11:38:08+03:00
Происшествия

Накануне в Тульской области сгорел гараж и две квартиры

В одном из пожаров есть пострадавший
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Накануне в Тульской области сгорел гараж и две квартирыНакануне в Тульской области сгорел гараж и две квартирыФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано три пожара, два из которых произошли в Алексине , а один в Киреевском районе. Спасатели МЧС потушили две квартиры и один гараж.

Накануне, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной по улице Трудовые резервы города Алексин. Незамедлительно на место происшествия выехали спасатели, а уже через 10 минут после начала работы пожар был потушен. По лестничному маршу из дома было спасено 3 человека, а из пострадавших установлена только сгоревшая вместе с вещами комната. Причина пожара устанавливается. Помимо квартиры в Алексине еще и ликвидировали возгорание в гараже на ул. Арматурной.

Также, за минувшие сутки пожарные ликвидировали возгорание в квартиры на ул. Первомайская в Болохово. Происшествие произошло примерно в 20:45 о чем сообщили в ЕДС. На место пожара сразу выдвинулись спасатели, а спустя 10 минут огонь был полностью «уничтожен». Из дома было спасено 2 человека , есть и пострадавший. В комнате сгорели постельные принадлежности и выгорел балкон. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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