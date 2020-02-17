В Туле уделят больше внимания трудоустройству несовершеннолетних

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:22:20+03:00

На этом было заострено внимание на очередной планерке в администрации города

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По данным центра занятости, в 2019 году на учете состояли 6487 человек, что на 3,3% больше, чем годом ранее. В целом показатель уровня безработицы составил 0,29%. Наиболее востребованными рабочими специальностями стали швеи, продавцы, водители, а среди специалистов — врачи и медсестры.

Трудоустроено 3233 человека, таким образом, уровень трудоустройства составил 50,5%. При этом 39 безработных открыли собственное дело.

Среди 125 временно трудоустроенных большую часть составили подростки, задействованные в общественных работах. В текущем году поставлена задача увеличить число таких рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU