2020-02-17T11:22:20+03:00
Общество

В Туле уделят больше внимания трудоустройству несовершеннолетних

На этом было заострено внимание на очередной планерке в администрации города
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
В Туле уделят больше внимания трудоустройству несовершеннолетнихВ Туле уделят больше внимания трудоустройству несовершеннолетнихФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По данным центра занятости, в 2019 году на учете состояли 6487 человек, что на 3,3% больше, чем годом ранее. В целом показатель уровня безработицы составил 0,29%. Наиболее востребованными рабочими специальностями стали швеи, продавцы, водители, а среди специалистов — врачи и медсестры.

Трудоустроено 3233 человека, таким образом, уровень трудоустройства составил 50,5%. При этом 39 безработных открыли собственное дело.

Среди 125 временно трудоустроенных большую часть составили подростки, задействованные в общественных работах. В текущем году поставлена задача увеличить число таких рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области водитель японского авто не заметил несовершеннолетнего пешехода
В Туле на Октябрьской водитель "Лады" сбил непослушного пешехода
14 февраля туляк хотел повернуть налево и в итоге "поцеловался" с "ГАЗом"
Тульский "Арсенал" начал финальный сбор в Турции
В тульском экзотариуме ночью родились четвероногие малыши
Туляки смогут задать вопрос Владимиру Цветаеву
В Туле на улице Пузакова было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями
В Туле ушла из жизни Почетный гражданин города Эльвира Герасина
18 февраля в Туле начнется программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт»
"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 марта
Накануне в Тульской области сгорел гараж и две квартиры
В Туле уделят больше внимания трудоустройству несовершеннолетних
Недобросовестные управляющие компании в Туле штрафуют за снег во дворах
Тула готовится в весенним паводкам
Юрий Лодыгин пройдет медосмотр для команды тульского "Арсенала"
Свыше 150 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД на наличие детских кресел
На проспекте Ленина в Туле дорогу не поделили Chery a520 и Ford Focus
До +4°C поднимется температура в Туле 17 февраля
Тульские полицейские поймали уличного грабителя и разбойника
Правительство Тулы закупает зонты-винтовки по 20 000 рублей
За сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублей
В Тульской области "ВАЗ 2115" сбил 9-летнего ребёнка
В Туле остановили действия незаконного землекопателя