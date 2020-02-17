Недобросовестные управляющие компании в Туле штрафуют за снег во дворах
Очередные рейды управления административно-технического надзора выявили почти две сотни нарушений
Недобросовестные управляющие компании в Туле штрафуют за снег во дворахФото: Алексей ФОКИН
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На прошлой неделе проверками было охвачено 1070 дворовых территорий. Из 191 случая нарушений 160 касаются уборки территорий от снега. При этом лишь в 72 из них меры были предприняты незамедлительно.
Среди лидеров в списке нарушителей - УК «Восход», УК «Арсенал» и УК «XXI век».
Штрафов выписано на 952 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU