Тула готовится в весенним паводкам

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:59:05+03:00

Почти шесть тысяч обращений поступило за прошлую неделю в единую диспетчерскую службу

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В городе произошло 16 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжения, а также 169 ДТП, в которых пострадали 9 человек, погибших нет. В пожаре пострадал один человек. Всего за неделю служба спасения выезжала на вызовы 34 раза, в результате оказана помощь 52 гражданам, три человека спасены.

Город начинает готовиться к противопаводковым мероприятиям. Так, в прошлом году на эти цели было затрачено 504 тысячи рублей, расчищено 21 участок ручьев и рек.

ИСТОЧНИК KP.RU