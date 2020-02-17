Юрий Лодыгин пройдет медосмотр для команды тульского "Арсенала"

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:19:27+03:00

По результатам осмотра будет ясна возможность подписания контракта с "арсенальцами"

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Как стало известно тульским СМИ, сейчас в Турции известный российский голкипер Юрий Лодыгин проходит медицинское обследование. Врачебное обследование футболиста проходит для тульского ФК "Арсенал".

По результатам осмотра и оценке тренерского штаба определится судьба контракта 29-летнего голкипера, который может быть подписан между Лодыгиным и «оружениками» сроком на полгода.

Отметим, что сейчас футболист является свободным агентом, а ранее с августа 2019 по январь 2020 года выступал за турецкий "Газиантеп", а с 2013 по 2019 год - за питерский "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU