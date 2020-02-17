2020-02-17T10:19:03+03:00
Общество

Свыше 150 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД на наличие детских кресел

Почти у всех тульских водителей было установлено детское кресло
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Свыше 150 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД на наличие детских креселСвыше 150 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД на наличие детских креселФото: материалы пресс-служб
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За минувшие выходные сотрудники ГИБДД проверили автомобилистов в детьми на наличие специальных удерживающих устройств для юных пассажиров. В общей количестве полицейские «заглянули» в 150 и более транспортных средств возле одного торгового центра Тулы.

Такой рейд нацелен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Полицейские проверили наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля и применение ремней безопасности взрослыми участниками дорожного движения. Как было замечено инспекторами, практически все взрослые туляки заботятся о юных пассажирах и их безопасности во время дорожного движения, устанавливая для них отдельное детское кресло. За это все заботящиеся водители и их маленькие пассажиры получили подарки в виде раскрасок и памятки о ПДД.

Госавтоинспекция напоминает тулякам, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ:

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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