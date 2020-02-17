На проспекте Ленина в Туле дорогу не поделили Chery a520 и Ford Focus
Вчера, 16 февраля, в Туле на перекрёстке пр. Ленина и ул. Льва Толстого столкнулись две иномарки. В аварии пострадало лицо одной из пассажирок.
На дороге столкнулись две «легковушки»: Chery a520 и Ford Focus. Как утверждают очевидцы, ДТП учинил водитель «Форда», который выехал на перекрёсток уже на запрещающий сигнал светофора. В результате такого пренебрежения ПДД и водительской наглости и произошло такое столкновение с движущимся Chery a520.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля-виновника. По предварительной информации, у женщины сильно пострадало лицо. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и детали произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU