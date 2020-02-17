На проспекте Ленина в Туле дорогу не поделили Chery a520 и Ford Focus

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:05:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 16 февраля, в Туле на перекрёстке пр. Ленина и ул. Льва Толстого столкнулись две иномарки. В аварии пострадало лицо одной из пассажирок.

На дороге столкнулись две «легковушки»: Chery a520 и Ford Focus. Как утверждают очевидцы, ДТП учинил водитель «Форда», который выехал на перекрёсток уже на запрещающий сигнал светофора. В результате такого пренебрежения ПДД и водительской наглости и произошло такое столкновение с движущимся Chery a520.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля-виновника. По предварительной информации, у женщины сильно пострадало лицо. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и детали произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU