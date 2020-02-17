2020-02-17T09:19:07+03:00
Общество

До +4°C поднимется температура в Туле 17 февраля

Плюсовая температура пробудет в Туле до конца рабочей недели
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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До +4°C поднимется температура в Туле 17 февраляДо +4°C поднимется температура в Туле 17 февраляФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 17 февраля, февраль подарит тулякам максимально «плюсовую» температуру этой зимой. Днём ожидается пасмурная погода, без осадков, а градусник покажет температуру +1°...+3°C, вечером столбик термометра поднимется ещё выше до +4°C.

Ветер будет дуть сильный юго-западный со скоростью до 20 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 745 мм.рт.ст.

Ночью же в Туле прогнозируют осадки в виде дождя, а утром 18 февраля на улицах города и области ожидается небольшой дождь и температура до +2°C. Такая «положительная» температура планирует пробыть в Туле до самых выходных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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