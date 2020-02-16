2020-02-16T15:37:05+03:00
Происшествия

Тульские полицейские поймали уличного грабителя и разбойника

Преступник совершил кражу 13 февраля в Привокзальном районе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские полицейские поймали уличного грабителя и разбойникаТульские полицейские поймали уличного грабителя и разбойникаФото: Алексей ФОКИН
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Тульские полицейские задержали мужчину, который совершил нападение с дальнейшим ограблением на жительницу города 13 февраля в Привокзальном районе города. На неделе 50-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 13 февраля на улице Демонстрации неизвестный человек избил и обокрал ее.

По предварительным данным, 13 февраля неизвестный мужчина напал на женщину, нанеся ей несколько ударов. Он забрал у неё телефон, а также все денежные средства. Сумма общего ущерба составила больше 11 тысяч рублей. По данным полиции, нападавшим оказался 40-летний мужчина, который сознался в содеянном.

Грабитель был задержан полицейскими, которые обнаружили и изъяли все похищенные вещи. Было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность согласно статье 161 УК РФ "Грабеж"

ИСТОЧНИК KP.RU

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