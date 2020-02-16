Правительство Тулы закупает зонты-винтовки по 20 000 рублей

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:40:05+03:00

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Правительство Тульской области на сайте госзакупок оставило пару заявок на “золотую” сувенирную продукцию. Как сообщает “Центр 71” такой заказ сделан к предстоящему Дню защитника Отечества в качестве подарков вип-персонам.

Правительственный заказ состоит из двух лотов, стоимость каждого из них - 100 000 рублей. Первый лот состоит из пяти сувенирных зонтов , а второй из 14 подарочных корзин. Каждый зонт стоит по 20 000 рублей, стоимость которого обусловлена необычным дизайном. По заказу, рукоятка каждого зонта должна быть сделана под основание шпаги и под приклад винтовки Мосина, а кнопка срабатывания механизма будет выполнена в виде спускового крючка.

Подарочных корзин закажут 14 штук, которые будут состоять из конфет с ликером, пастилы и мармелада. За каждую единицу вкусного сувенира правительство региона готово потратить по 7000 рублей за подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU