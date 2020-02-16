2020-02-16T13:33:12+03:00
Происшествия

За сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублей

Мошенники представлялись банковскими работниками или покупателями
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
За сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублейЗа сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублейФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

За минувшие сутки мобильные мошенники увели у доверчивых туляков более одного миллиона рублей, которые те собственноручно перевели на счета злоумышленников. По всем случаям полиция проводит расследование.

Как выяснилось, мошенники не “изобретали велосипед”, а пользовались уже наработанной проверенной схемой. Звонящие на мобильный телефон, представляясь якобы работниками банка, узнавали у туляков необходимую информацию по их банковским картам. Также, злоумышленники, звонили под предлогом приобрести то или иной товар или услугу по выложенному объявлению в сети Интернет. Потом они просили перевести им якобы по ошибке высланные деньги, а после того как доверчивые “продавцы” выполняли все требования, но обнаруживали, что попались в мышеловку с кредитами или списанными деньгами.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают тулякам, что официальные работники банка не имеют права спрашивать у клиентов по мобильному телефону реквизиты банковских карт, а тем более, не стоит доверять подозрительным покупателям, которые хотят оплатить товар “здесь и сейчас” , выпрашивая у вас все данные по картам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Тулы закупает зонты-винтовки по 20 000 рублей
За сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублей
В Тульской области "ВАЗ 2115" сбил 9-летнего ребёнка
В Туле остановили действия незаконного землекопателя
16 февраля за порядком в Туле проследят дежурные
16 февраля в Тулу снова придет минусовая температура
Голкипер Юрий Лодыгин может подписать контракт с тульским “Арсеналом”
Житель Тульской области пытался "прикрыть" порезавшую его подругу
В Туле вынесли обвинение жителю Волгоградской области за угон местного автомобиля
В Туле обсудили и утвердили концепцию мероприятий в честь 500-летия тульского кремля
В эти выходные, 15-16 февраля, за порядком в Туле проследят дежурные
15 февраля температура в Туле снова поднимется выше нуля
В Тульской области восемь студентов-химиков отравились неизвестным веществом
В ДТП в Туле «Газель» столкнулась с иномаркой
Тульский экзотариум приглашает на увлекательную программу «Зубастые истории»
Туляков приглашают принять участие в проекте «Дорога памяти»
В Туле был задержан преступник, 25 лет находившийся в федеральном розыске
В Туле уличный грабитель отобрал у женщины деньги телефон
В Туле «авторов» надписей с рекламой наркотиков и граффити на трансформаторных будках ждет наказание
Где в Тульской области будут отслеживать нарушителей ПДД
В Туле пройдет «Лыжня России — 2020»
В Тульской области появится еще 5 мостов
Тулячка победила в Открытом Всероссийском конкурсе талантов в Рязани
Тульский Экзотариум приглашает всех желающих поучаствовать в «ТРИконе»