За сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублей

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:33:12+03:00

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За минувшие сутки мобильные мошенники увели у доверчивых туляков более одного миллиона рублей, которые те собственноручно перевели на счета злоумышленников. По всем случаям полиция проводит расследование.

Как выяснилось, мошенники не “изобретали велосипед”, а пользовались уже наработанной проверенной схемой. Звонящие на мобильный телефон, представляясь якобы работниками банка, узнавали у туляков необходимую информацию по их банковским картам. Также, злоумышленники, звонили под предлогом приобрести то или иной товар или услугу по выложенному объявлению в сети Интернет. Потом они просили перевести им якобы по ошибке высланные деньги, а после того как доверчивые “продавцы” выполняли все требования, но обнаруживали, что попались в мышеловку с кредитами или списанными деньгами.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают тулякам, что официальные работники банка не имеют права спрашивать у клиентов по мобильному телефону реквизиты банковских карт, а тем более, не стоит доверять подозрительным покупателям, которые хотят оплатить товар “здесь и сейчас” , выпрашивая у вас все данные по картам.

ИСТОЧНИК KP.RU