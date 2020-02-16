В Туле остановили действия незаконного землекопателя

16 Февр. 2020 2020-02-15T22:40:22+03:00

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Вчера, 15 февраля, на улице Карбышева в Пролетарском районе Тулы сотрудники главного управления по Пролетарскому району остановили действия незаконного землекопателя. Как выяснилось, у частника отсутствовало необходимое разрешение.

На помощь земляному покрову и для наказания непослушного гражданина на место в поселок Молодежный прибыли сотрудники главного управления по Пролетарскому округу.

15 февраля в поселке Молодежный частное лицо начал самовольно разрывать местную землю. Как выяснили сотрудники управления, прибыв на место никем неизвестных раскопок, у мужчины отсутствовало нужное разрешение на проведение земляных работ. Для предотвращения данного нарушение на мужчину составили протокол об административном правонарушении по ст. 8.5 "Самовольные разрытия" закона Тульской Области "Об административных правонарушениях в Тульской области" Обращаем внимание туляков, что ордер на проведение земляных работ в Пролетарском районе необходимо оформлять по адресу: ул. Марата, 162а, кабинет 12.

ИСТОЧНИК KP.RU