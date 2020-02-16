16 февраля за порядком в Туле проследят дежурные
В выходные и праздничные дни в городе Туле проходят дежурства с участием работников администрации города. Сотрудники следят за спокойствием и порядком на улицах города Тулы. Подобные дежурства проходят на постоянной основе каждые выходные.
Сегодня, 16 февраля, Василий Чуриков - заместитель начальника главного управления по социальной политике администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу, заступил на такое дежурство.
В случае возникновения каких-либо неотложных ситуаций, жители города Тулы могут получить помощь, позвонив по телефонам: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU