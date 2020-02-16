16 Февр. 2020 2020-02-15T22:32:04+03:00

В воскресенье, 16 февраля, за порядком в Туле проследят дежурные Фото: Алексей ФОКИН

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В выходные и праздничные дни в городе Туле проходят дежурства с участием работников администрации города. Сотрудники следят за спокойствием и порядком на улицах города Тулы. Подобные дежурства проходят на постоянной основе каждые выходные.

Сегодня, 16 февраля, Василий Чуриков - заместитель начальника главного управления по социальной политике администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу, заступил на такое дежурство.

В случае возникновения каких-либо неотложных ситуаций, жители города Тулы могут получить помощь, позвонив по телефонам: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU