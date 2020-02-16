В Тульской области "ВАЗ 2115" сбил 9-летнего ребёнка

16 Февр. 2020 2020-02-15T22:19:10+03:00

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Вчера, 15 февраля, в Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребенок пренебрёг правилами дорожного движения, в результате чего был сбит отечественным автомобилем. Как стало известно, вчера около 14:25 по московскому времени в г. Щекино на ул Революции в районе д. 75, 9-летний ребенок, при пересечении проезжей части, решил не соблюдать ПДД, и перебегал дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. В это время по данному участку дороги ехал автомобиль марки ВАЗ 2115 под управлением 20-летнего молодого водителя. В результате стечения обстоятельств, в тот момент, когда ребенок переходил дорогу, водитель не успел затормозить и сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате такого неравного столкновения ребенок получил телесные травмы. Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть предельно внимательным при пересечении проезжей части, и переходить дорогу только по пешеходным переходам.

ИСТОЧНИК KP.RU