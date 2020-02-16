16 февраля в Тулу снова придет минусовая температура

16 Февр. 2020 2020-02-15T21:44:21+03:00

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Сегодня, 16 февраля, погода порадует туляков снова температурой ниже нуля в дневное время суток. Днём будет пасмурно, но без осадков, а градусник покажет 0…-2°C, однако вечером вечером температура снова поднимается вверх до +1…+2°C.

Ветер будет дуть слабый южный со скоростью до 4,4 м/с, а атмосферное давление будет в пределах нормы 755 мм.рт.ст.

Из-за таких скачков температуры дороги по всей области продолжают быть покрыты наледью в некоторых местах. Обращаем внимание всех водителей и пешеходов, что при гололеде необходимо быть максимально аккуратными на дорогах, особенно вне городской территории.

ИСТОЧНИК KP.RU