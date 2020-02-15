2020-02-15T16:45:51+03:00
Спорт

Голкипер Юрий Лодыгин может подписать контракт с тульским “Арсеналом”

Такую версию выдвинул один из известных спортивных журналистов в России
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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По одной из выдвинутых версий, бывший вратарь питерского "Зенита" и сборной России Юрий Лодыгин на очередных сборах в Турции может подписать контракт на вхождение в состав команды ФК "Арсенал". Такой вариант развития событий предположил в соцсетях спортивный журналист Сергей Егоров.

Во время третьих по счету сборов команды “арсенальцев” в Турции, туда же должен прибыть и известный русский голкипер, экс-вратарь питерского “Зенита” Юрий Лодыгин. И как предположил журналист, во время такой футбольной встречи, есть возможность варианта подписания контракта между тульским “Арсеналом” и самим Лодыгиным, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Отметим, что ранее футболист по обоюдному согласию разорвал контракт с турецким "Газиантеп". Третьи сборы “Арсенала” в Турции начнутся с 17 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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