Житель Тульской области пытался "прикрыть" порезавшую его подругу

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Кимовского района в суде пытался прикрыть свою подругу, поэтому в суде дал показания, что нанес себе ножевые увечья самостоятельно. За такую ложь мужчина заплатит уголовный штраф.

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина решил “прикрыть” свою подругу перед судом, которая, в свою очередь нанесла ему несколько ножевых ранений. Инцидент женского рукоприкладства был совершен во время ссоры потерпевшего со своей знакомой, в ходе которого мужчина получил несколько ножевых ранений,однако, в суде настойчиво утверждал то, что сам нанёс себе повреждения. “Раненый принц” хотел избавить подругу от уголовного наказания.

За дачу заведомо ложных показаний перед судом, в отношении потерпевшего было и возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в ходе судебных заседаний. В итоге, мужчине назначили в качестве наказания штраф в размере 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU