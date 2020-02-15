В Тульской области восемь студентов-химиков отравились неизвестным веществом
Сотрудники полиции предполагают использование балончика с неизвестным содержимым
В Тульской области восемь студентов-химиков отравились неизвестным веществомФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области восемь человек попали в больницу из-за отравления. Само отравление носит не пищевой характер, а химический.
Стражи порядка подозревают, что к этому причастны студенты-химики. Кто-то из них распылил баллончик с неизвестным веществом из-за недавнего бытового конфликта.
Сейчас полиция пытается разобраться в происшествии.
ИСТОЧНИК KP.RU