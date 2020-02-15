В Туле вынесли обвинение жителю Волгоградской области за угон местного автомобиля

15 Февр. 2020 2020-02-14T23:47:45+03:00

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Ленинский районный суд в Туле вынес приговор жителю Волгоградской области, которого признали виновным в краже автомобиля. 30-летний волгоградец украл машину у жителя Тулы и скрылся в родных краях.

В ходе следствия установили, что в мае прошлого года, мужчина приехал в Тулу, и находясь в микрорайоне Левобережный обвиняемый заприметил на одной из парковок автомобиль, который так был похож на его прошлое авто. Отметим, что ранее машина преступника была разбита и утилизирована, но документы от нее все же у автолюбителя остались, что и помогло ему в совершении своего злого умысла. Далее мужчина при помощи отвертки вскрыл автомобиль пострадавшего и уехал на нем. Прибыв обратно в Волгоградский регион, злоумышленник снял с тульского автомобиля регистрационные номера и поменял на транзитные номера, которые у него остались от старой машины, а далее эксплуатировал автомобиль в своих личных интересах.

В общей сложности, угонщик причинил потерпевшему туляку ущерб в размере свыше 400 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU