15 Февр. 2020 2020-02-14T23:32:04+03:00

В эти выходные, 15-16 февраля, за порядком в Туле проследят дежурные Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники администрации города помогут решить все важные вопросы 15 и 16 февраля

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Сотрудники администрации Тулы будут контролировать спокойствие и порядок в городе на предстоящих выходных. Дежурство проходит на территории города Тулы в каждые выходные и праздничные дни на постоянной основе.

Сегодня, 15 февраля, в городе за дежурство отвечает Александр Крыгин - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству. Завтра, 16 февраля, его сменит Василий Чуриков - заместитель начальника главного управления по социальной политике администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

По всем возникающим “горячим” вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU