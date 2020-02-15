2020-02-14T23:32:04+03:00
Общество

В эти выходные, 15-16 февраля, за порядком в Туле проследят дежурные

Сотрудники администрации города помогут решить все важные вопросы 15 и 16 февраля
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В эти выходные, 15-16 февраля, за порядком в Туле проследят дежурныеВ эти выходные, 15-16 февраля, за порядком в Туле проследят дежурныеФото: Алексей ФОКИН
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Сотрудники администрации Тулы будут контролировать спокойствие и порядок в городе на предстоящих выходных. Дежурство проходит на территории города Тулы в каждые выходные и праздничные дни на постоянной основе.

Сегодня, 15 февраля, в городе за дежурство отвечает Александр Крыгин - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству. Завтра, 16 февраля, его сменит Василий Чуриков - заместитель начальника главного управления по социальной политике администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

По всем возникающим “горячим” вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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