В эти выходные, 15-16 февраля, за порядком в Туле проследят дежурные
Сотрудники администрации Тулы будут контролировать спокойствие и порядок в городе на предстоящих выходных. Дежурство проходит на территории города Тулы в каждые выходные и праздничные дни на постоянной основе.
Сегодня, 15 февраля, в городе за дежурство отвечает Александр Крыгин - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству. Завтра, 16 февраля, его сменит Василий Чуриков - заместитель начальника главного управления по социальной политике администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.
По всем возникающим “горячим” вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU