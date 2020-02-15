2020-02-14T23:25:22+03:00
Общество

В Туле обсудили и утвердили концепцию мероприятий в честь 500-летия тульского кремля

В этом году пройдут реставрационные работы на многих культурных объектах региона
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле обсудили и утвердили концепцию мероприятий в честь 500-летия тульского кремляВ Туле обсудили и утвердили концепцию мероприятий в честь 500-летия тульского кремляФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 14 февраля, в правительстве Тулы утвердили концепцию всех мероприятий, посвященных к 500-летию Тульского кремля. Помимо этого, представители власти рассмотрели те работу, которые уже реализованы в плановых задачах на 2020 год.

Этой весной начнутся ремонтные и реставрационные работы на шести объектах культурного наследия Тульской области. Они пройдут в Крапивне, Одоеве, Плавске, Чекалине и Туле, там в отреставрированных зданиях откроются новые музейные и выставки,а так же, дадут старт различные выставочные проекты и с федеральными музеями. Так, в Богородицке туляков порадует выставка из Петергофа, а в Тульском государственном музее оружия – из Государственного исторического музея, в тульском кремле будет открыто археологическое окно и осадные дворы.

В рамках празднования 500-летия Тульского кремля будут реализованы различные фестивали, которые пройдут в новом формате и в муниципальных образованиях. На данный момент, ключевое мероприятие - это фестиваль «Засечная черта», который будет стартом летнего марафона праздничных мероприятий в малых городах, входивших в состав Большой засечной черты. Мероприятие пройдет 6 июня в Капивне. А на протяжении всего летнего сезона в Туле пройдет проект «Кремлевские сезоны», кульминацией праздника станет большой трёхдневный фестиваль в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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