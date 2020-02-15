2020-02-14T23:11:06+03:00
Общество

15 февраля температура в Туле снова поднимется выше нуля

Днем ожидается температура до +1°C, а вечером - до -1°C
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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15 февраля температура в Туле снова поднимется выше нуля15 февраля температура в Туле снова поднимется выше нуляФото: Алексей ФОКИН
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В эту субботу, 15 февраля, в Тулу снова ворвется плюсовая температура. Днём будет пасмурно и без осадков, термометр покажет метку 0...+1°C, а вечером температура снова упадет до -3…-1°C.

Ветер ожидается слабый юго-западный со скоростью до 1,8 м/с, а атмосферное давление в пределах нормы 755 мм.рт.ст.

Завтра, 16 февраля, в Тулу прибудет снова температурный минус в дневное время, но уже к вечеру термометр начнет показывать отметку “плюс”. Поэтому, советуем всем тулякам быть на чеку, особенно на дорогах, чтобы избежать “скользких” ДТП на автодорогах города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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