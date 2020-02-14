В ДТП в Туле «Газель» столкнулась с иномаркой
Авария произошла на пересечении улиц Оборонной и Некрасова
Фото: Материалы пресс-служб
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Сегодня, 14 февраля, в 11:50 в Туле на пересечении улиц Оборонной и Некрасова произошло ДТП.
По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Газель» совершил столкновение с автомобилем «Хендай Сантафэ», за рулем которого находилась женщина 1980 года рождения.
В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина, пассажирка «Хендай».
Детали и причины аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU