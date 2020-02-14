2020-02-14T18:04:12+03:00
Происшествия

В ДТП в Туле «Газель» столкнулась с иномаркой

Авария произошла на пересечении улиц Оборонной и Некрасова
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Сегодня, 14 февраля, в 11:50 в Туле на пересечении улиц Оборонной и Некрасова произошло ДТП.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Газель» совершил столкновение с автомобилем «Хендай Сантафэ», за рулем которого находилась женщина 1980 года рождения.

В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина, пассажирка «Хендай».

Детали и причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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