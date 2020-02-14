Туляков приглашают принять участие в проекте «Дорога памяти»

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:42:50+03:00

Фотографии героических предков жителей Тульской области будут принимать во всех отделениях «Почты России» по Тульской области

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С 17 февраля по 31 мая во всех отделениях Почты России в Тульской области будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта. Это поможет тулякам увековечить память об их героических предках.

Фотографии в особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности будут передаваться в управление федеральной почтовой связи региона для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владельцам.

Также в отделениях Почты России разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

ИСТОЧНИК KP.RU