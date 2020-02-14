Туляков приглашают принять участие в проекте «Дорога памяти»
С 17 февраля по 31 мая во всех отделениях Почты России в Тульской области будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта. Это поможет тулякам увековечить память об их героических предках.
Фотографии в особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности будут передаваться в управление федеральной почтовой связи региона для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владельцам.
Также в отделениях Почты России разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.
ИСТОЧНИК KP.RU