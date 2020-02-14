2020-02-14T16:49:50+03:00
Происшествия

В Туле уличный грабитель отобрал у женщины деньги телефон

Происшествие случилось на ул. Демонстрации
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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13 февраля в Туле на ул. Демонстрации в районе д. 148 около 20:00 на 50-летнюю женщину напал грабитель.

Как сообщают тульские СМИ, мужчина отобрал у потерпевшей мобильный телефон и 4 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. В настоящее время в отношении преступника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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