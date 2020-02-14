В Туле «авторов» надписей с рекламой наркотиков и граффити на трансформаторных будках ждет наказание

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:24:50+03:00

За порчу подстанций их ждет как административная, так и уголовная ответственность

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В Туле стали отмечаться учащенные случаи нанесения граффити с рекламой наркотиков и психоактивных веществ на трансформаторные подстанции. Нанесение несанкционированных надписей, граффити и рекламы запрещенных веществ помимо порчи имущества, несет ярко выраженный социальный эффект.

АО «ТГЭС» совместно с администрацией города реализует комплексную программу по противодействию нанесения надписей, в рамках которой проводятся организационно-правовые, технические и информационно-просветительские мероприятия, проводятся работы по ремонту фасадов.

АО «Тульские городские электрические сети» просит туляков сообщать о фактах порчи, нанесения надписей на трансформаторные подстанции, а также о готовящихся правонарушениях и лицах, причастных к этому, в органы внутренних дел по месту жительства и по телефону горячей линии «ТГЭС»: 8 (800) 700-51-16.

АО «ТГЭС» также предупреждает, что за нанесение любых, не согласованных с сетевой организацией, видов надписей и изображений на фасады трансформаторных подстанций установлена как административная (штраф до одной тысячи рублей), так и уголовная ответственность (лишение свободы на срок до трех лет).

ИСТОЧНИК KP.RU