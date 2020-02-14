Где в Тульской области будут отслеживать нарушителей ПДД
В Туле появились новые места дислокации дорожных камер видеонаблюдения. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий основное количество передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД перенесено на загородные автодороги федерального и регионального уровней Тульской области, в соответствии с местами наибольшей концентрации ДТП.
Так, с 14 февраля по 27 февраля 2020 года треноги будут иметь следующее расположение:
№ п/п.Место установки передвижного комплекса. Начало участка (км). Конец участка (км). Протяженность (м)
1. г. Тула, пересечение пр-та Ленина и ул. Скуратовская
2. г. Тула, пересечение пр-та Ленина (д.112-д.114) и ул. Ген. Маргелова
3.Автодорога М2 «Крым» подъезд к Туле.35+777.36+550.773
4.Автомагистраль М2 «Крым».113+345.114+040.695
5.Автомагистраль М2 «Крым».132+150.132+925.775
6.Автодорога М2 «Крым».151+200.151+800.600
7.Автодорога М2 «Крым».164+800.165+520.720
8.Автодорога М2 «Крым».169+150.169+550.400
9.Автодорога М2 «Крым».187+800.188+430.630
10.Автодорога М2 «Крым».189+250.189+750.500
11.Автодорога М2 «Крым».198+800.199+540.740
12.Автодорога М2 «Крым».200+850.201+490.640
13.Автодорога М2 «Крым».203+180.203+400.220
14.Автодорога М2 «Крым».224+665.224+990.325
15.Автодорога М2 «Крым».254+050.254+360.310
16.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".74+030.75+420.1390
17.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".81+605.82+250.645
18.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".92+850.93+148.298
19.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".97+700.98+310.610
20.Автодорога М4 «Дон» .194+300.194+795.495
21.Автодорога М4 «Дон» .211+400.212+180.780
22.Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов).300+800.300+891.91
23.Автодорога М4 «Дон» .317+800.317+940.140
24.Автодорога «Тула-Белёв».8+800.9+050.250
25.Автодорога «Тула-Белёв».28+230.28+593.363
26.Автодорога «Тула-Белёв».34+350.34+710.360
27.Автодорога «Тула-Новомосковск».6+150.7+150.1000
28.Автодорога «Тула-Новомосковск».10+150.11+105.955
29.Автодорога «Тула-Новомосковск».13+420.13+950.530
30.Автодорога «Тула-Новомосковск».38+000.38+460.460
31.Автодорога «Тула-Новомосковск».42+500.43+200.700
32.Автодорога «Лапотково-Ефремов».25+902.25+934.32
33.Автодорога «Лапотково-Ефремов».27+750.28+971.1221
34.Автодорога «Лапотково-Ефремов».34+750.35+368.618
35.Автодорога «Лапотково-Ефремов».61+470.61+530.60
36.Автодорога «Тула-Алексин».22+755.22+780.25
37.Автодорога «Кашира-Серебрянные пруды-Кимовск-Узловая».128+700.129+700.1000
38.г. Узловая, ул Мира.д. 3.д. 6.135
39.г. Новомосковск, пересечение ул. Комсомольская и ул Солнечная
40.г. Новомосковск, пересечение ул. Шахтёров и ул Свердлова.
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия. Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой.
ИСТОЧНИК KP.RU