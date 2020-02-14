Где в Тульской области будут отслеживать нарушителей ПДД

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:04:01+03:00

Известно 40 мест размещения треног с 14 февраля по 27 февраля 2020 года

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В Туле появились новые места дислокации дорожных камер видеонаблюдения. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий основное количество передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД перенесено на загородные автодороги федерального и регионального уровней Тульской области, в соответствии с местами наибольшей концентрации ДТП.

Так, с 14 февраля по 27 февраля 2020 года треноги будут иметь следующее расположение:

№ п/п.Место установки передвижного комплекса. Начало участка (км). Конец участка (км). Протяженность (м)

1. г. Тула, пересечение пр-та Ленина и ул. Скуратовская

2. г. Тула, пересечение пр-та Ленина (д.112-д.114) и ул. Ген. Маргелова

3.Автодорога М2 «Крым» подъезд к Туле.35+777.36+550.773

4.Автомагистраль М2 «Крым».113+345.114+040.695

5.Автомагистраль М2 «Крым».132+150.132+925.775

6.Автодорога М2 «Крым».151+200.151+800.600

7.Автодорога М2 «Крым».164+800.165+520.720

8.Автодорога М2 «Крым».169+150.169+550.400

9.Автодорога М2 «Крым».187+800.188+430.630

10.Автодорога М2 «Крым».189+250.189+750.500

11.Автодорога М2 «Крым».198+800.199+540.740

12.Автодорога М2 «Крым».200+850.201+490.640

13.Автодорога М2 «Крым».203+180.203+400.220

14.Автодорога М2 «Крым».224+665.224+990.325

15.Автодорога М2 «Крым».254+050.254+360.310

16.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".74+030.75+420.1390

17.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".81+605.82+250.645

18.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".92+850.93+148.298

19.Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".97+700.98+310.610

20.Автодорога М4 «Дон» .194+300.194+795.495

21.Автодорога М4 «Дон» .211+400.212+180.780

22.Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов).300+800.300+891.91

23.Автодорога М4 «Дон» .317+800.317+940.140

24.Автодорога «Тула-Белёв».8+800.9+050.250

25.Автодорога «Тула-Белёв».28+230.28+593.363

26.Автодорога «Тула-Белёв».34+350.34+710.360

27.Автодорога «Тула-Новомосковск».6+150.7+150.1000

28.Автодорога «Тула-Новомосковск».10+150.11+105.955

29.Автодорога «Тула-Новомосковск».13+420.13+950.530

30.Автодорога «Тула-Новомосковск».38+000.38+460.460

31.Автодорога «Тула-Новомосковск».42+500.43+200.700

32.Автодорога «Лапотково-Ефремов».25+902.25+934.32

33.Автодорога «Лапотково-Ефремов».27+750.28+971.1221

34.Автодорога «Лапотково-Ефремов».34+750.35+368.618

35.Автодорога «Лапотково-Ефремов».61+470.61+530.60

36.Автодорога «Тула-Алексин».22+755.22+780.25

37.Автодорога «Кашира-Серебрянные пруды-Кимовск-Узловая».128+700.129+700.1000

38.г. Узловая, ул Мира.д. 3.д. 6.135

39.г. Новомосковск, пересечение ул. Комсомольская и ул Солнечная

40.г. Новомосковск, пересечение ул. Шахтёров и ул Свердлова.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия. Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU