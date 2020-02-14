2020-02-14T12:10:51+03:00
Спорт

В Туле пройдет «Лыжня России — 2020»

Соревнования состоятся на лыжероллерной трассе им. В. П. Веденина
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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29 февраля стартует XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В этот году соревнования пройдут в лыжном центре «Веденино» (п. Косая Гора, ул. Максима Горького, д. 62).

Подать предварительную заявку на участие можно с 25 февраля в здании ЦСП на Тульском велотреке (западная трибуна), в конференц-зале на 2-м этаже с 9:00 до 17:00.

Также зарегистрироваться на участие в гонке можно прямо в день соревнований в районе старта с 9:00.

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России». Отметим, что их количество строго ограничено. Организаторы убедительно просят регистрироваться на соревнование только тех, кто точно намерен участвовать в гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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