В Тульской области появится еще 5 мостов
Вчера, 13 февраля, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с первым заместителем Министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым.
Были обсуждены вопросы проведения в Тульской области тактико-специальных учений мостовых подразделений Западного военного округа Минобороны РФ, в ходе которых планируется построить 5 мостовых сооружений в текущем году, а также взаимодействие администраций муниципальных образований с указанными подразделениями.
Напомним, в Тульской области в 2018 году силами Минобороны России было построено три моста и в 2019 – еще 6.
ИСТОЧНИК KP.RU