В Тульской области появится еще 5 мостов

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:00:44+03:00

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Вчера, 13 февраля, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с первым заместителем Министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым.

Были обсуждены вопросы проведения в Тульской области тактико-специальных учений мостовых подразделений Западного военного округа Минобороны РФ, в ходе которых планируется построить 5 мостовых сооружений в текущем году, а также взаимодействие администраций муниципальных образований с указанными подразделениями.

Напомним, в Тульской области в 2018 году силами Минобороны России было построено три моста и в 2019 – еще 6.

ИСТОЧНИК KP.RU