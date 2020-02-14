Тулячка победила в Открытом Всероссийском конкурсе талантов в Рязани
Девочка исполнила номер «Мадмуазель Блюз»
Фото: Администрация города
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Одной из победительниц Открытого Всероссийского конкурса талантов «Новая Звезда», прошедшем в Рязани, стала тулячка Екатерина Шумильская. Екатерина является воспитанницей объединения «Детский цирк» молодежного центра «Спектр».
Девочка одержала победу с номером «Мадмуазель Блюз» в номинации «Оригинальный жанр».
Все победители получили приглашение на съемки интервью для телеканала Россия 24 и Россия 1, а также множество полезных сертификатов от партнеров конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU