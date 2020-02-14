В Туле на ул. Плеханова снесли 16 точек незаконной торговли
Пресечение незаконной торговли в округе находится на особом контроле
Фото: Администрация города
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13 февраля в Туле на ул. Плеханова состоялся очередной рейд по выявлению нарушителей. В рейде приняли участие сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу.
В ходе проверок было составлено 16 протоколов на нарушителей, которые торгуют в неустановленных местах без разрешительных документов. На месте незаконной торговли была убрана территория и вывезен весь мусор.
Пресечение незаконной торговли в округе находится на особом контроле. Подобные рейды проводятся раз в две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU