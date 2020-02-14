2020-02-14T11:00:51+03:00
Общество

В Туле на ул. Плеханова снесли 16 точек незаконной торговли

Пресечение незаконной торговли в округе находится на особом контроле
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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13 февраля в Туле на ул. Плеханова состоялся очередной рейд по выявлению нарушителей. В рейде приняли участие сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу.

В ходе проверок было составлено 16 протоколов на нарушителей, которые торгуют в неустановленных местах без разрешительных документов. На месте незаконной торговли была убрана территория и вывезен весь мусор.

Пресечение незаконной торговли в округе находится на особом контроле. Подобные рейды проводятся раз в две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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