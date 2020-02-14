В Туле трое соучастников осуждены за сбыт наркотиков

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:30:39+03:00

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Трое жителей областного центра осуждены за незаконный сбыт наркотиков. Мужчина 1990 года рождения, женщина 1991 города рождения и молодой человек 1996 года рождения в соучастии изготавливали закладки, посредством которхй сбывали запрещенные вещества на улицах города.

Их преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области. Всего у преступников было изъято 400 граммов различных наркотических средств, недошедших до потребителей.

В отношении трех соучастников в январе 2020 года приговор суда вступил в законную силу. Таким образом, по совокупности преступлений 30-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 29-летней женщине — 13 лет исправительной колонии общего режима, 25-летний молодой человек осужден на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU