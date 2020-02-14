В Туле пьяный живодер убил собаку

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:15:44+03:00

Он взял животное домой, а затем ударил его ножом

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В Туле 43-летний неработающий ранее судимый житель Скуратовского микрорайона обвиняется в жестоком обращении с животным. По предварительной информации, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, мужчина увидел на улице пробегающую мимо собаку. Он решил взять ее домой. Позже, находясь в собственной квартире, туляк ударил животное ножом, вероятно, не имея на то никакой причины. После этого мужчина вынес умирающую собаку в подъезд, где животное погибло.

Жители многоквартирного дома, заметив в подъезде следы крови, обратились в полицию. Прибывшие на место полицейские выяснили предварительные детали, на основании которых предположили, что мужчина убил собаку.

Живодер был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Позже он признался в содеянном. Полицейскими ведутся мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU