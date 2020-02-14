2020-02-14T10:15:42+03:00
Спорт

Три первых места на счету туляков на Кубке страны и всероссийском турнире по кобудо

Всего же наши спортсмены завоевали 11 медалей на проходивших в Подольске Кубке России и всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству
Игорь КОПЫТОВ
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Три первых места на счету туляков на Кубке страны и всероссийском турнире по кобудоТри первых места на счету туляков на Кубке страны и всероссийском турнире по кобудоФото: соцсети
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Сборная Тульской области привезла домой 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. Так, первые места в командном кумитэ нунчаку на счету Антона Кондратьева, Александра Хорольского и Максима Авдошина. Хорольский также в личном турнире занял второе место. Третьи места у Кондратьева, Авдошина и Анжелы Белозор.

В поединках с полным контактом Максим Полохин стал бронзовым призером, а Егор Савкин в ката - вторым.

Также во всероссийских соревнованиях в ниппон-кэмпо среди юношей второе место у Степана Гришина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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