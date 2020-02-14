14 Февр. 2020 2020-02-14T10:05:31+03:00

Тульский велогонщик привез две высших награды с соревнований в Португалии Фото: соцсети

Всего тульская сборная завоевала 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали на международном турнире Prova Internacional Munic pio de Anadia Portugal, который проходил в Анадии

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Так, Александр Дубченко первенствовал в индивидуальном спринте и кейрине.

Дмитрий Нестеров в кейрине занял второе место, а в спринте выиграл бронзу. Павел Ростов также стал третьим в кейрине.

У женщин максимальные результаты показала Серафима Гришина, став четвертой в кейрине и пятой в индивидуальном спринте.

ИСТОЧНИК KP.RU