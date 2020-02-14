Представительница цыганского этноса обманом взяла тулячки деньги

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:01:59+03:00

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В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. 21 летняя неработающая ранее судимая представительница цыганского этноса под предлогом гадания обманом взяла у женщины 3 200 реблей.

По предварительным данным «гадалка» вступила в разговор с 39-летней женщиной, в ходе беседы она убедила тулячку отдать ей деньги для того, чтобы гадание дало положительный результат.

Сотрудники полиции изобличили злоумышленницу. Предполагается, что она может быть причастна и к ряду других преступлений. В настоящее время в отделе полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU