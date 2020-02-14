2020-02-14T10:01:59+03:00
Общество

Представительница цыганского этноса обманом взяла тулячки деньги

Мошенница вступила в беседу под предлогом гадания
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. 21 летняя неработающая ранее судимая представительница цыганского этноса под предлогом гадания обманом взяла у женщины 3 200 реблей.

По предварительным данным «гадалка» вступила в разговор с 39-летней женщиной, в ходе беседы она убедила тулячку отдать ей деньги для того, чтобы гадание дало положительный результат.

Сотрудники полиции изобличили злоумышленницу. Предполагается, что она может быть причастна и к ряду других преступлений. В настоящее время в отделе полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на ул. Плеханова снесли 16 точек незаконной торговли
В Туле трое соучастников осуждены за сбыт наркотиков
Баскетболисты тульского «Арсенала» уступили в гостевом матче Евразийской лиги
В Туле пьяный живодер убил собаку
Три первых места на счету туляков на Кубке страны и всероссийском турнире по кобудо
Тульский велогонщик привез две высших награды с соревнований в Португалии
Представительница цыганского этноса обманом взяла тулячки деньги
В «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет бесплатная образовательная программа «Бизнес-старт»
Погода в Туле 14 февраля
Появилась памятная монета с изображением знаменитого тульского оружейника Ф. В. Токарева
В Тульской области освобожден экс-глава новомосковской администрации Вадим Жерздев
Под Тулой в аварии с пассажирским автобусом погиб водитель «ВАЗа»
В центре Тулы продолжается снос незаконных построек
На тульском стадионе «Арсенал» обновили газон
В Туле виновник ДТП, не желающий возмещать ущерб, чуть не остался без заграничного отпуска
В Туле под колеса иномарки попал 14-летний подросток
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В Туле выступил выдающийся пианист Денис Мацуев
Тульские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире
Тульские школы ушли на дополнительные каникулы