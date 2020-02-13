2020-02-13T18:03:53+03:00
Общество

Появилась памятная монета с изображением знаменитого тульского оружейника Ф. В. Токарева

Она посвящена 90-летию легендарного пистолета ТТ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Центробанк выпустил монету с изображением знаменитого тульского оружейника Федора Васильевича Токарева. Юбилейная монета вышла в рамках серии «Оружие Великой победы» и посвящена 90-летию легендарного пистолета ТТ (Тульский Токарев).

Монета номиналом 25 рублей сделана из недрагоценных металлов и представляет собой чеканное изображение герба Российской Федерации и указание номинала с лицевой стороны, фамилию конструктора и вооружение, в разработке которого он принимал участие, — с оборотной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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