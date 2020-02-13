Под Тулой в аварии с пассажирским автобусом погиб водитель «ВАЗа»

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:08:24+03:00

Из-за сильного удара и деформации транспортного средства его травмы оказались несовместимые с жизнью

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Ранее сообщалось об аварии с пассажирским автобусом, произошедшей в Щекинском районе Тульской области. На 228 км автодороги М2 «Крым» произошло столкновение автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Тула — Плавск» и автомобиля «ВАЗ».

При столкновении, с учетом скорости и габаритов, автобус буквально наехал на легковушку, раздавив под своей тяжестью большую часть «ВАЗа». Корпус легкового автомобиля оказался сильно поврежден, затронута сторона водителя, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная служба. Из-за сильной деформации автомобиля извлечь водителя удалось с помощью аварийно-спасательного инструмента «СПРУТ».

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU