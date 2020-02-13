В центре Тулы продолжается снос незаконных построек

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:49:49+03:00

Работы проходят в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля

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В рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, а также ревитализации в историческом центре Тулы сносят незаконные хозяйственные постройки.

12 февраля работы проводились на Черниковском переулке. По данным администрации Центрального территориального округа, после переселения жителей осталось ликвидировать 8 сараев по адресу ул. Благовещенская, д. 7-а, после чего территория будет зачищена.

Работы планируется завершить в течение месяца, после чего планируется благоустройство территории.

Отметим, что с 2018 года в центре города снесено уже 382 постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU