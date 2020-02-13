2020-02-13T12:23:50+03:00
Спорт

На тульском стадионе «Арсенал» обновили газон

ПФК готовится ко второй части чемпионата России
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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На тульском стадионе «Арсенал» обновили газон. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в соцсетях.

«Прекрасный газон тульского стадиона ждёт начала второй части чемпионата», - говорится в посте.

Напомним, что 22 тур чемпионата России на Центральном стадионе областного центра состоится 14 марта 2020 года в 19:00. На футбольном поле команда тульского «Арсенала» встретится с казанским «Рубином».

ИСТОЧНИК KP.RU

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