В Туле виновник ДТП, не желающий возмещать ущерб, чуть не остался без заграничного отпуска
В Ленинском районе Тулы виновник ДТП долгое время отказывался возмещать потерпевшей стороне причиненный материальный ущерб. В результате дело о взыскании денежных средств на восстановительный ремонт автомобиля попало на исполнение в отдел судебных приставов.
Однако никаких мер по выплате ущерба мужчина так и не предпринял. В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении неплательщика в праве выезда за пределы России.
Это обстоятельство побудило должника погасить долг в размере 491 тыс. рублей в полном объеме в короткие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU