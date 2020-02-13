В Туле виновник ДТП, не желающий возмещать ущерб, чуть не остался без заграничного отпуска

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:59:18+03:00

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В Ленинском районе Тулы виновник ДТП долгое время отказывался возмещать потерпевшей стороне причиненный материальный ущерб. В результате дело о взыскании денежных средств на восстановительный ремонт автомобиля попало на исполнение в отдел судебных приставов.

Однако никаких мер по выплате ущерба мужчина так и не предпринял. В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении неплательщика в праве выезда за пределы России.

Это обстоятельство побудило должника погасить долг в размере 491 тыс. рублей в полном объеме в короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU