В Туле под колеса иномарки попал 14-летний подросток

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:44:41+03:00

По предварительной информации, он переходил дорогу в неположенном месте

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Вчера, 12 февраля, в 19:00 в Туле на ул. Приупской водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 14-летнего подростка. По предварительным данным, мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с различными травмами был госпитализирован.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит по причине нарушения правил перехода проезжих частей дорог и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU