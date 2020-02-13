В Туле под колеса иномарки попал 14-летний подросток
Вчера, 12 февраля, в 19:00 в Туле на ул. Приупской водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 14-летнего подростка. По предварительным данным, мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с различными травмами был госпитализирован.
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит по причине нарушения правил перехода проезжих частей дорог и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU