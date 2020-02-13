2020-02-13T10:41:32+03:00
Звезды

В Туле выступил выдающийся пианист Денис Мацуев

Зрители смогли услышать произведения великих композиторов в исполнении признанных мастеров
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 12 февраля, в Концертном зале тульской филармонии выступил знаменитый российский пианист, Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев. Музыкант покорил своей виртуозной игрой весь мир. Его стиль исполнения завораживает настоящих ценителей классической музыки. Все концерты выдающегося пианиста собирают аншлаги. Многие поклонники восхищаются творчеством Мацуева, считая его чуть ли не гением. Независимо от того, что пианист играет, джаз или классику, он всегда страстен и щедр. Его техника исполнения совершенна, свободна и естественна.

Туляки и гости города смогли услышать произведения великих композиторов в исполнении по-настоящему признанных мастеров. В первом отделении Денис Мацуев сыграл произведения из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, во втором - с Тульским филармоническим симфоническим оркестром под руководством художественного руководителя и главного дирежера Владислава Лаврика концерт №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Отметим, что новый Тульский филармонический симфонический оркестр сформировался на основе камерного ансамбля «Bella-musica», музыкантов Губернаторского духового оркестра и других коллективов Тульской области, а также из разных областей России. Коллектив составляет 45 человек — ровно столько же, сколько и играло в предыдущем оркестре, существовавшем в период до Великой Отечественной войны.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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