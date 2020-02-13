Тульские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:01:44+03:00

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За награды боролись спортсмены из Тульской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Курской, Московской, Орловской, Тамбовской областей, Москвы, Ставропольского и Краснодарского краев.

Среди отличившихся спортсменов Тульской области - щекинцы Константин Капков, Роман Кащавцев, Дмитрий Новиков и Алексей Дубоносов, ефремовцы Руслан Агаев, Павел Мальцев, Магомед Багомедов и Софья Казакова из Белева, туляки Артемий Соловьев, Егор Титов, Руслан Кайтазов, Кирилл Дагаев, Геннадий Седачёв, Фёдор Власкин, Игорь Чеканихин, Кирилл Мансуров, Иван Сушилин, Кирилл Силенко, Никита Архипов, Никита Каретников, Роман Савыкин, Максим Щепелев, Даниил Доволов, Анатолий Ульянов, Сергей Петров, Николай Рудов, Алеся Фадеева, Лада Пенкина и Яна Медведева, а также Ксения Азимова из Киреевска.

Победители получили право участвовать в первенствах России по рукопашному бою, которые пройдут в марте и мае в Курске и Волгодонске.

ИСТОЧНИК KP.RU