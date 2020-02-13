Тульские школы ушли на дополнительные каникулы
Каникулы будут длиться в течение 10 дней
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
С 13 февраля по рекомендации Роспотребнадзора в тульских школах объявлены дополнительные каникулы. Данная мера принята для недопущения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди школьников.
Дополнительные каникулы будут длиться в течение 10 дней. Также в образовательных учреждениях Тулы принимаются необходимые меры по санитарной обработке помещений образовательных учреждений.
Отметим, что детские сады города работают в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU