Тульские школы ушли на дополнительные каникулы

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:55:02+03:00

Каникулы будут длиться в течение 10 дней

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С 13 февраля по рекомендации Роспотребнадзора в тульских школах объявлены дополнительные каникулы. Данная мера принята для недопущения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди школьников.

Дополнительные каникулы будут длиться в течение 10 дней. Также в образовательных учреждениях Тулы принимаются необходимые меры по санитарной обработке помещений образовательных учреждений.

Отметим, что детские сады города работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU